Ersu Cagliari,eletto il nuovo rappresentante degli studenti nel Cda

Alle 15.24 del 6 aprile – dunque meno di un'ora e mezzo dopo la chiusura degli otto seggi – è stato completato lo scrutinio dei voti espressi per l'elezione del nuovo rappresentante degli studenti dell'Università degli Studi di Cagliari nel Consiglio di amministrazione dell'Ersu, l'ente regionale per il diritto allo studio. Era la prima volta che gli studenti votavano con il voto elettronico.

Alla tornata elettorale hanno partecipato 3352 aventi diritto al voto, pari al 12.97%. Questi i voti documentati nei risultati provvisori pubblicati nell'apposita sezione del nostro sito: Federico Orrù (detto Kikko), candidato per la lista denominata "UniCa 2.0 - per l'università di tutti" ha riportato 2212 voti, mentre Daniela Addis, candidata per la lista denominata "Progetto Studenti con Daniela Addis" ne ha riportato 933.