Spacciatori di cocaina e ladri d'auto, "tana" nel garage. Elmas, arrestata coppia di giovanissimi

ELMAS (CA) - Nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio, ulteriormente intensificati per rispondere alle esigenze dei cittadini che sempre più spesso si rivolgono alla polizia per chiedere prevenzione e sicurezza, gli agenti della squadra volante hanno arrestato S.S., 18enne, e S.A.P, 19enne. Le accuse sono detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ricettazione, tentato furto aggravato in concorso, possesso di arnesi atti allo scasso. Il 19enne è anche accusato di tentato furto aggravato in concorso e possesso di arnesi da scasso.

I giovani sono stati notati, nel cuore della notte, mentre stavano armeggiando armeggiare su un'automobile parcheggiata. I due, alla vista dell’equipaggio, hanno tentato di allontanarsi verso via della Pineta ma sono stati subito bloccati e controllati. Addosso a loro, gli agenti hanno trovato due grossi cacciavite e una scatoletta in alluminio piena di cocaina. All’interno di un’auto, risultata di proprietà del 18enne, e che si trovava parcheggiata nella stessa via, i poliziotti hanno rinvenuto un martinetto pneumatico, un’asta metallica ricurva, diverse centraline di auto, due nottolini di avviamento con chiavi. In un contenitore per pastiglie è stata trovata altra droga.

In casa, S.S. nascondeva 5mila euro in contanti, altra cocaina, una telecamera di sorveglianza, un manganello telescopico in metallo, una carabina ad aria compressa con cannocchiale. All’interno del garage sono state rinvenute due autoradio, una centralina per autovettura, un autoradio con relativa confezione, tre volanti di autovettura in pelle, un frontalino per cruscotto, 3 chiavi per autovettura Smart, 4 chiavi per autovettura Fiat, una chiave per autovettura Bmw, una chiave per moto Honda più relativo telecomando, due nottolini per serratura auto, 3 specchietti retrovisori per auto. Sul montante della porta finestra era installata una telecamera di sorveglianza rivolta verso l’esterno della strada per controllare l’eventuale arrivo di Forze dell’ordine.