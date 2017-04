Piazza per le 140 vittime del Moby Prince. Cagliari prima città italiana: "Ricordo eterno"

CAGLIARI - Il capoluogo sardo intitola una piazza alle 140 vittime del disastro del Moby Prince. La comunità cittadina di Cagliari si stringe al ricordo delle 140 vittime (tra loro anche 26 sardi) dell'incidente al traghetto Moby Prince, avvenuto ventisei anni fa, esattamente la sera del 10 aprile 1991. E, su impulso dell'Associazione “10 Aprile”, alla loro memoria l’Amministrazione comunale intitola la piazza antistante la Capitaneria di Porto, tra la via Roma e piazza Deffenu.

Cagliari è la prima città italiana ad intitolare uno spazio ai 140 della Moby Prince. "Anche questa è un'iniziativa che tende a sensibilizzare le persone verso il ricordo di quell'incidente, ma anche verso la ricerca della verità. Non è un caso che l'Amministrazione comunale abbia scelto questa piazza, vicina al Porto e davanti al mare così da collegare simbolicamente ma anche fisicamente la comunità al luogo in cui è avvenuta la tragedica", dice il sindaco Massimo Zedda. Alla cerimonia di intitolazione della piazza da notare la partecipazione di diversi familiari delle vittime. Ma, tra numerosi rappresentanti delle istituzioni, presenti i tre senatori sardi della Commissione d’Inchiesta, Silvio Lai, Emilio Floris e Luciano Uras. "È la giornata della memoria – dice Luchino Chessa, presidente dell'associazione "10 Aprile" – per ricordare i nostri cari che sono morti quella notte in maniera atroce. Una piazza piccola, ma che, pur immersa nel rumore del traffico, sa dare tranquillità”, come quella che meritano le 140 vittime dell'incidente del Moby Prince e i loro superstiti.