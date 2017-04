Piazza del Carmine, divieti al traffico l'11 e 12 aprile

La manifestazione “Un campione per amico” che si terrà in Piazza del Carmine mercoledì 12 aprile, renderà necessarie alcune limitazioni al traffico e alla sosta dei veicoli nella zona interessata dall'evento.







Saranno adottate le seguenti prescrizioni:

L'istituzione, nella fascia oraria 0-24 dei giorni 11 e 12 aprile, del divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati nella Piazza del Carmine (su tutta la Piazza, comprese le due bretelle lato Caide e lato Poste Italiane), Via Maddalena (fronte Piazza del Carmine) e Via Sassari (tra Via Crispi e fino alla bretella lato Poste Italiane).

L'istituzione, nella fascia oraria 0-24 del giorno 12 aprile, del divieto di transito al traffico veicolare in tutte le strade perimetrali della Piazza del Carmine, compresa la Via Sassari (tra la Via Crispi e fino alla bretella lato Poste Italiane), ma esclusa la Via Maddalena.