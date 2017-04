Operazione risparmio energetico a Alghero. In tutti i quartieri arrivano le luci a led

ALGHERO (SS) - Proseguono spediti i lavori di ammodernamento ed efficientamento dei punti luce pubblici in gran parte dei quartieri cittadini. Al via la sostituzione di tutti i corpi illuminanti esistenti, con altri di tecnologia a led. L'associazione temporanea di imprese Zephiro gestisce, con durata novennale, il servizio di gestione e manutenzione dell'illuminazione pubblica urbana. Già iniziate le prime operazioni: completate via Carlo Alberto, via Roma, via Gilbert Ferret e via Simon, con l'intero centro storico illuminato a nuovo entro il trenta aprile prossimo. Parallelamente i lavori interessano viale I° Maggio (compreso rotonda direzione aeroporto), via Don Minzoni, via Luigi IX, via Vittorio Emanuele, via XX Settembre, via Sant' Agostino, via Cagliari (Parte Enel Sole), via Sassari (Parte Enel Sole), via Garibaldi, via 24 Maggio, viale della Resistenza, via Valverde, lungomare Valencia, lungmare Dante, piazza Balaguer, via Catalogna (Parte Enel Sole), via Girona, via Eleonora D'Arbore, via La Marmora e via Asfodelo.

Il nuovo appalto comprende la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto l'impianto di illuminazione di proprietà della pubblica amministrazione, con servizio di reperibilità e pronto intervento 24 ore su 24, e prevede il censimento georeferenziato di circa 5mila pali e dei quadri elettrici della città. Non tutte le vie cittadine, tuttavia, sono coperte dall'illuminazione a led: rimane una parte ancora gestita da Enel Sole, per via di un contratto già in essere, con cui è comunque in corso una interlocuzione per elevare allo stesso standard di qualità i punti luce e i quadri loro affidati. "Il progetto mira a migliorare la funzionalità e l'affidabilità della pubblica illuminazione, con un occhio alla riduzione dei costi energetici che le più moderne tecnologie garantiscono", dichiara l'assessore comunale ai Lavori pubblici, Raimondo Cacciotto.