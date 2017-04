250 chili di tonno rosso pronto per essere venduto in nero. Maxi sequestro delle Fiamme Gialle a Cagliari

CAGLIARI - Nell’ambito delle attività in materia di polizia ittica finalizzate al contrasto del fenomeno della pesca illegale e tracciabilità dei prodotti, il reparto operativo aeronavale di Cagliari sequestra oltre 250 chilogrammi di tonno rosso (una specie tutelata dalla normativa comunitaria e nazionale). In particolare, nel corso di un servizio finalizzato ad accertare la tracciabilità dei prodotti, per la successiva commercializzazione al dettaglio, i finanzieri della Stazione Navale del capoluogo sardo hanno fermato e sottoposto a controllo, nelle immediate vicinanze del mercato civico di San Benedetto, un automezzo isotermico all’interno del quale hanno rinvenuto l’ingente quantitativo del prezioso prodotto.

L’accurata verifica tra documenti di trasporto e i colli contenenti il pescato ha permesso di individuare, abilmente occultato tra abbondante ghiaccio, la presenza di un pallet incellofanato; l’immediata ispezione dello stesso consentiva di scoprire all’interno di un comune contenitore di cartone la presenza della particolare specie ittica, risultata poi essere priva di documenti di rintracciabilità e quindi totalmente in nero. Il prodotto, risultato idoneo al consumo umano come accertato dal medico dell’Asl cagliaritana, è stato donato in beneficienza ad un Ente caritatevole del capoluogo. Maxi multa nei confronti del trasgressore (si tratta di un'azienda del settore operante nel nord Sardegna), per un importo tra i 2mila e i dodicimila euro.

L’attività parola s’inquadra in un più ampio contesto di servizi svolti nello specifico settore dalla componente navale del Corpo che in questi primi tre mesi dell’anno ha permesso di sequestrare oltre un quintale di pesce, più di 50 metri di reti destinata alla pesca a strascico nonché oltre 3mila ricci pescati illegalmente.