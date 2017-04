Minacce di morte al sindaco di Gairo. "Nei piccoli paesi lo Stato è assente"

GAIRO (OG ) - Le minacce di morte al sindaco di Gairo, Francesco Piras, scuotono il mondo della politica e quello dei sindacati della Sardegna. E arrivano tanti messaggi di solidarietà al primo cittadino del Comune ogliastrino. "Nel condannare fermamente questi atti vili, esprimo tutta la mia solidarietà e quella della Fns sarda all'amico Francesco", scrive il segretario generale aggiunto, Giovanni Villa. "In questo caso le minacce toccano due istituzioni, quella di primo cittadino e quella di un corpo di polizia. Lo Stato deve essere più presente in quei territori dove è difficile far rispettare la legge".

Interviene anche Michele Cireddu, numero uno della Uil Pa: "Affermo senza paura di smentita che l'operato di Francesco Piras come poliziotto e come sindacalista è sempre stato improntato su alti profili di correttezza, di trasparenza ed umanità, è assolutamente un esempio da imitare. Tali caratteristiche hanno contraddistinto anche il suo operato politico, io stesso ho cercato e cerco di percorrere la linea che ha permesso alla Uil di consolidarsi come un sindacato che si batte per contrastare le ingiustizie e le difficoltà che rendono il lavoro del poliziotto penitenziario tra i più difficili".