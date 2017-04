39enne morta dopo il parto, la Regione vuole vederci chiaro. Indagine interna al Santa Barbara di Iglesias

CAGLIARI - Sulla Sulla tragica vicenda di Roberta Porru - la neomamma morta dopo aver dato alla luce due gemelle -, la Direzione generale dell'Azienda per la Tutela della salute, d'intesa con la direzione della Assl di Carbonia, ha chiesto una prima relazione su quanto avvenuto al Cto di Iglesias. Da quanto emerge dalla ricostruzione dei medici del reparto, la signora è stata sottoposta a taglio cesareo sabato 8 aprile, alle ore 9:12: la paziente, riferiscono nella relazione, dopo il parto non ha mostrato nessun problema

Alle 16 di sabato sono stati effettuati esami di routine, ripetuti alle 22, che evidenziano valori di emoglobina e piastrine nel sangue ridotti, portando i medici a disporre due trasfusioni. Poco dopo le 4 la neomamma si è sottoposta a una consulenza anestesiologica. Alle 6.30 è stata trasferita nel reparto di rianimazione del Santa Barbara. Nel pomeriggio di domenica 9, mentre parlava con gli operatori sanitari, la donna si è sentita male. Una tac ha permesso di scoprire l'emorragia celebrale. La corsa in ambulanza all'ospedale Brotzu è solo l'ultimo tassello della vita della Porru, che è morta poco dopo.

Dall'azienda ospedaliera Brotzu hanno confermato che al suo arrivo, alle 19:23, è stata sottoposta a un'altra tac, alle 20 è stata trasferita nel reparto di rianimazione, fino alla morte. Il marito ha dato il consenso alla donazione degli organi. Secondo la relazione, quanto accaduto ha carattere di imprevedibilità, rarità e non sembra in stretta relazione con il parto: a una prima ricostruzione, l'emorragia cerebrale si è verificata dopo circa 36 ore dal parto. La Direzione generale dell'Ats ha aperto un'indagine interna per chiarire ulteriormente quanto accaduto al Cto e al Santa Barbara ed esprime al marito, ai figlioletti e ai familiari della signora massima disponibilità e solidarietà in questo tristissimo momento.