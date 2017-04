Sassari "piazza" ambita dalle imprese. In 101 per rifare il look alle aree Dettori e Monteverdi

SASSARI - Un totale di 101 offerte per recuperare le piazze Dettori e Monteverdi: è questo il numero delle domande arrivate al Settore Lavori pubblici del Comune di Sassari che, nei mesi scorsi, ha avviato il bando per la realizzazione delle opere nelle due piazze del quartiere di Santa Maria di Pisa-Latte Dolce. Le offerte adesso sono all'esame della commissione. I lavori avranno un costo totale di 700 mila euro e, una volta consegnati, dovranno essere conclusi in poco meno di 200 giorni.

I lavori più consistenti sono previsti nella piazza Dettori che, alla fine dei lavori, avrà un nuovo profilo rispetto all'attuale. Sulla piazza, che ha una superfice di 10 mila metri quadri, gli interventi riguardano la realizzazione di una nuova pavimentazione, di uno spazio da utilizzare per manifestazioni teatrali, folkloristiche, cinematografiche e musicali, con un colore diverso dal resto dell'area, e dei percorsi pedonali. Il progetto definitivo ed esecutivo, poi, prevede la realizzazione di spazi verdi, circa 2 mila metri quadri con impianto di irrigazione automatizzato, nuove essenze, manto in erba e alberi, un nuovo impianto di illuminazione con lampioni a led, panchine, cestini portarifiuti, e una zona giochi per bambini con altalena, scivolo, giostra e una pavimentazione antitrauma. Nell'area destinata agli spettacoli, circa 1300 metri quadri, il progetto prevede un nuovo piano in calcestruzzo architettonico colorato. I percorsi pedonali saranno pavimentati con uno strato di calpestìo in calcestruzzo architettonico che avrà una diversa colorazione rispetto all'area spettacoli. Diverso l'intervento previsto nella piazza Monteverdi, compresa tra le vie Monteverdi, Rossini e Leoncavallo, di fronte al campo di calcio del Latte Dolce. Qui si prevede il recupero strutturale e funzionale degli ingressi all'area e la posa di una pavimentazione in conglomerato bituminoso.

"Si tratta di due interventi importanti – sottolinea l'assessore comunale ai Lavori pubblici, Ottavio Sanna – che consentiranno di dare una nuova vita a due piazze che sono un punto di riferimento per i cittadini del quartiere. In particolare piazza Dettori che, ogni estate, è luogo di ritrovo dei sassaresi per i numerosi spettacoli che vengono organizzati. Con i lavori in programma vorremmo che questa piazza fosse frequentata tutto l'anno e siamo sicuri assumerà un valore aggiunto per le abitazione che qui si affacciano". "Con questi lavori – aggiunge il sindaco, Nicola Sanna – si concretizza un progetto tanto atteso da diversi anni dai residenti e che questa amministrazione sta realizzando".