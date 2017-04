America: sparatoria in scuola elementare della California, a San Bernardino. Morti e feriti

Sparatoria in una scuola elementare di San Bernardino, nella California del Sud. Almeno due persone sarebbero state colpite in quello che appare come l'azione di un 'assassino suicida', come ha riferito la polizia. I morti sarebbero almeno due, tra i quali la persona che ha aperto il fuoco.

La scuola North Park Elementary è stata isolata dalle forze dell'ordine dopo l'attacco avvenuto in una classe. Due scolari sono stati portati in ospedale, ha precisato il capo della polizia di San Bernardino Jarroud Burguan. Polizia, pompieri e soccorritori sono arrivati sul luogo in cui è avvenuta la sparatoria.

ADNKRONOS