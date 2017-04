Blitz antidroga a Sant'Elia, Is Mirrionis e San Michele: identificati clienti e spacciatori

CAGLIARI - Il blitz è scattato ieri 10 aprile. I militari della compagnia dei carabinieri di Cagliari, con tanto di cani al seguito, hanno effettuato un servizio antidroga mirato in tre quartieri in cui lo spaccio di droga è fiorente: tra San Michele, Is Mirrionis e Sant'Elia sono stati numerosi i controlli e le perquisizioni a persone e mezzi.

Il resoconto finale parla di una decina di persone identificate quali assuntori di droga, una ragazzo di 29 anni denunciato perché in possesso di 15 grammi di marijuana in dosi e 100 euro ritenuti provento dello spaccio. Infine oltre mezzo chilo di marijuana (per l'esattezza 600 grammi) è stato rinvenuto all'interno di un'auto parcheggiata in via Piero della Francesca.