Sant'Avendrace, spaccio alle 'case parcheggio': 20enne in manette

Un ragazzo di vent'anni (A.S le iniziali del suo nome) arrestato con l'accusa di spaccio. E' stato fermato dal gruppo 'falchi' della polizia in via Tevere nei pressi dei palazzi denominati 'case parcheggio'. A insospettire i poliziotti un continuo via vai di persone nei dintorni del palazzo. Il ragazzo aveva 80 grammi di hashish, 8 grammi di cocaina, 22 grammi di marijuana assieme a poche decine di euro. Ora è agli arresti domicialiri.