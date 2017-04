Cagliari, scooter contro metro: centauro in ospedale - FOTO

Incidente a metà mattina in via Vesalio. Uno scooter, un Liberty Piaggio, si è scontrato contro un convoglio della metropolitana di Cagliari.







CAGLIARI - L'incidente è avvenuto intorno alle undici. Alla guida del motorino un 40enne di Sestu. Mentre percorreva via Vesalio verso il centro commerciale Auchan è andato a sbattere contro la fiancata destra della metro di superficie che in quel momento stava attraversando i binari diretta verso Piazza Repubblica. Il conducente dello scooter ha riportato una profonda ferita sulla coscia destra. Medicato sul posto dal personale del 118 è stato successivamente trasportato presso l'ospedale Brotzu con assegnato un codice rosso. Sul posto la polizia municipale per i rilievi di legge e ricostruire la dinamica del sinistro.