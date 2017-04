Rapine nelle case a Flumini e furgoni incendiati per "regolare i conti". Banda criminale ko a Cagliari

Importante operazione della polizia a Cagliari, sgominata una banda specializzata in furti e rapine in abitazione. Fermate nove persone.







Alle prime ore dell’alba, gli uomini della Polizia di Stato della Quarta Sezione della Squadra Mobile della Questura di Cagliari, su disposizione della Procura della Repubblica hanno eseguito numerosi provvedimenti di fermo nei confronti di nove perzone perché sarebbero autori dei delitti di rapina, furto in abitazione, danneggiamento e porto illegale di armi da fuoco.

L’attività investigativa, avviata a gennaio, ha consentito di ricostruire tutti i movimenti della banda, attiva in particolare nel territorio di Flumini di Quartu ma operativa di fatto nell’intera provincia. Gli episodi contestati sono in particolare tre. Una rapina in un’abitazione commessa lo scorso 7 marzo: in quell’occasione pastore quartese di 38 anni (D.D le sue iniziali) , con la collaborazione del figlio, disoccupato ventenne, di un minorenne e di un 27enne asseminese (M.C), sotto la minaccia di un’arma avevano immobilizzato la padrona di casa e dopo averla violentemente picchiata avevao asportato alcuni oggetti preziosi.

Il successivo 15 e 16 marzo, a Cagliari, si sono verificati due episodi tra loro collegati: l’incendio di un furgone ed un atto intimidatorio che ha interessato una abitazione, entrambi nella disponibilità di un noto pregiudicato locale. In particolare, nella seconda circostanza durante la notte sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco in direzione delle finestre. Si è trattato di un vero e proprio regolamento di conti, che la banda ha eseguito nell’interesse di una terza persona, mandante di entrambi gli episodi criminali.

Il 24 marzo la banda si è resa protagonista di un altro furto in abitazione, sempre nella zona di Flumini di Quartu. Oltre ad alcuni gioielli, il gruppo criminale è riuscito ad impossessarsi di due fucili una pistola Beretta calibro 7,65 e due carabine calibro 22.