Con cinghia e coltello minaccia la moglie, denunciato insospettabile a Nuoro

L'ennesimo episodio di violenza nei confronti della moglie ha portato alla denuncia di un uomo per maltrattamenti in famiglia. E' accaduto a Nuoro.







NUORO - I fatti risalgono a sabato notte. La polizia ha denunciato un insospettabile nuorese perché responsabile di minacce e maltrattamenti contro la moglie. I poliziotti dopo una concitata chiamata effettuata dalla donna al 113, si sono precipitati nella sua abitazione, trovandola a piedi scalzi e in pigiama all'interno del cortile condominiale. All’arrivo degli agenti la donna, ancora terrorizzata, ha riferito di essere stata aggredita dal marito, prima verbalmente, poi con una cintura e con un grosso coltello da cucina con il quale è stata minacciata di morte.

La donna è riuscita a divincolarsi e a scappare. Nell'abitazione, oltre al marito, c'era anche il piccolo figlio della coppia visibilmente spaventato.

L’aggressione sarebbe avvenuta per motivi passionali, ma a dire dalla moglie, non si tratterebbe di un episodio isolato essendo stata più volte picchiata dal marito, mai denunciato per amore del coniuge e per tutelare il proprio figlio. L'uomo è stato allontanato dall'abitazione e accompagnato in Questura, dove ha passato la notte e dove è stato denunciato.