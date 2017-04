Da Cagliari a Napoli, Venezia e Genova: nuovi voli

Campania, Liguria e Veneto sempre più vicine per i passeggeri sardi. 9 le mete raggiungibili con la low cost Volotea dallo scalo di Cagliari che a giugno inaugurerà per la prima volta due voli internazionali verso Nantes e Tolosa.







Volotea, la compagnia aerea low cost che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa, inaugura una serie di ripartenze da Cagliari. Da ieri, 11 aprile, è stato infatti ripristinato il collegamento alla volta di Napoli, mentre da oggi è possibile decollare alla volta di Venezia e Genova. Salgono a 9 quest’anno le destinazioni raggiungibili con Volotea, 7 in Italia (Ancona, Catania, Genova, Napoli, Torino, Venezia e Verona) e, per la prima volta, 2 in Francia (Nantes e Tolosa).

