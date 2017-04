Cagliari, ultimati i lavori in via Manno. "Presto nuova rotonda in piazza Costituzione"

Ultimati i lavori per la nuova pavimentazione in via Manno a Cagliari. A breve partiranno quelli per riqualificare piazza Costituzione.







Lo annuncia su Facebook il presidente della commissione comunale al Patrimonio Fabrizio Marcello (Pd): "I lavori hanno riguardato la sistemazione dei sottoservizi e delle pavimentazioni stradali nella via Manno e delle scalette S.Teresa, a breve partiranno quelli di completamento di piazza Costituzione per un importo di 1,2 milioni di euro".

Nuovo look anche per la rotatoria della stessa piazza: "Il nuovo disegno - prosegue -, di dimensioni circa pari a quelle attuali ma con centro deviato, permetterà di allargare le banchine dei lati della piazza sulla via Manno, sul viale Regina Elena e soprattutto al piede della scalinata di accesso al Bastione. Tale sistemazione precluderà la sosta dei veicoli, che oggi, ancorché vietata, è presente in maniera massiccia. L'isola centrale sarà contornata da una cordone in granito e la sistemazione interna sarà a verde".