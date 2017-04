Gang di minori scippa 62enne in bicicletta. Acciuffati e denunciati dai carabinieri

Due 14enni e un 15enne, a Decimomannu, litigano con una signora in sella a una bici e, dopo averla strattonata, le rubano la borsetta. La loro fuga per le vie del paese dura però poco. I militari riescono a raggiungerli, scatta una denuncia collettiva.







DECIMOMANNU (CA) - Litigano con una signora e, dopo averla strattonata, le rubano la borsetta. Il fatto è accaduto in via Lazio, in pieno centro città. La donna, in sella a una bicicletta, si è ritrovata a dover rincorrere, senza successo, i tre giovani delinquenti. La loro fuga a piedi, però, non è durata tantissimo.

I carabinieri sono riusciti a rintracciarli dopo pochi minuti, e per tutti e tre è scattata la denuncia.