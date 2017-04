Furti nelle case, una denuncia e 4 fogli di via ad altrettanti rom a Nuoro

NUORO - Nei giorni scorsi gli operatori delle volanti del capoluogo barbaricino, su disposizione del questore, hanno effettuato servizi mirati alla prevenzione dei furti in appartamento che, statisticamente, aumentano con l’avvento della bella stagione e delle festività pasquali. L’attività di prevenzione ha dato i suoi frutti, consentendo la denuncia alla autorità giudiziaria di un giovane rom, proveniente dal continente, il quale è stato notato aggirarsi con fare sospetto nell’area residenziale della città, perquisito, è stato trovato con in dosso strumenti idonei alla effrazione e oggetti atti ad offendere.

Altri quattro giovani di etnia rom, ingiustificatamente presenti a Nuoro e con a carico decine di precedenti penali per furto in abitazione e rapina, sono invece stati accompagnati in Questura, perquisiti, foto-segnalati e allontanati dalla città con un foglio di via del Questore con divieto di farvi rientro per i prossimi tre anni. La polizia invita tutti i cittadini a prestare attenzione, chiudere le porte con le mandate, non lasciare finestre aperte e segnalare prontamente al 113 qualsiasi movimento sospetto venga notato nei pressi delle abitazioni.