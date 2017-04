Centinaia di occhiali e orologi griffati ma falsi venduti a Cagliari. Nei guai ambulante straniero

200 occhiali da sole e 400 orologi di grandi marche, da Gucci a Rolex, ma tutto rigorosamente falso. Le Fiamme Gialle bloccano un cittadino del Bangladesh, in casa un "tesoretto" di oggetti contraffatti.







CAGLIARI - Un bottino del falso non indifferente: quattrocento orologi di lusso e duecento occhiali da sole griffati: è questo il totale del materiale contraffatto che la Guardia di Finanza ha sequestrato nell'ambito dell'operazione "Tempus fugit". Mesi di indagini, svolte in tutta l'area del capoluogo sardo, con conseguente denuncia per un cittadino del Bangladesh, abituato a vendere la merce nelle vie centrali della città.

Nella sua abitazione centinaia di oggetti falsi: Gucci, Michael Kors, Dolce&Gabbana, Ray Ban le marche, false, degli occhiali. Rolex, Ferrari, Tag Heuer, Hoblot tra gli orologi falsi.