Violenza sessuale sul pullman e per strada, 47enne in manette. Tra le vittime minori e studentesse

CAGLIARI - Gli agenti della squadra mobile hanno arrestato un cagliaritano di 47 anni, con l'accusa di violenza sessuale. Dopo indagini complesse, gli investigatori, su richiesta del pubblico ministero, hanno stretto le manette ai polsi dell'uomo. Gli episodi sono tre, compiuti in un arco di tempo strettissimo: il primo il 20 febbraio scorso, quando all’interno di un pullman del Ctm ha palpeggiato una donna e due ragazze minori; il secondo episodio il giorno successivo, vittima una donna all’interno di un'automobile con il finestrino abbassato. Mentre era intenta a fare manovra per parcheggiare, è stata toccata dall’uomo che è riuscito a palpeggiarle il seno. Il terzo episodio risale al 23 febbraio in viale Frà Ignazio: in questo frangente la vittima è una giovanissima studentessa che si è vista toccare la coscia dall’uomo.

Le denunce presentate dalle vittime e il riconoscimento fotografico hanno indirizzato gli Investigatori verso il soggetto già noto per il suo “modus operandi” e per essere stato segnalato anche per recenti episodi di atti osceni in luogo pubblico commessi in un comune dell’hinterland. L’attività di indagine ha visto anche il coinvolgimento dei carabinieri.