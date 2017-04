Imprese e innovazione, via ai bandi milionari. L'Isola scommette su ricerca e sviluppo

25 milioni dalla Regione, fondi pi¨ che in aumento. ╚ caccia ai fondi, le domande possono essere presentate solo on line. In attesa del "click day" del 17 maggio prossimo.







CAGLIARI - Pubblicato da Sardegna Ricerche l'avviso del nuovo bando innovazione per le imprese con una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro, quadruplicata rispetto alla precedente. Ed avviene entro Pasqua 2017, come promesso dall'assessore regionale della Programmazione e del Bilancio, Raffaele Paci, per dare immediatamente alle imprese la possibilità di partecipare, dopo l'annullamento del precedente bando lo scorso 5 aprile in procedura di autotutela a causa di problemi tecnici. "In dieci giorni abbiamo rielaborato e riproposto un bando che, nonostante i disagi dovuti all'annullamento, ci aveva messi di fronte a un dato estremamente positivo: la voglia delle imprese di essere protagoniste della ripresa, di investire per innovarsi e rinnovarsi per puntare a mercati più ampi", spiega Paci.

PIÙ SOLDI PER LE IMPRESE - I dati emersi dal vecchio bando sono serviti come base per l'elaborazione del nuovo, che ha regole più adeguate e su misura per le imprese. "Abbiamo analizzato i dati che noi stessi non ci aspettavamo, in quelle proporzioni: 53 domande in 59 minuti, per richieste pari a 23 milioni, e altre 39 domande in fase di caricamento, a fronte di un budget di 6 milioni e mezzo già ampiamente superato al 29esimo minuto di sportello", spiega il vicepresidente della Regione. "È evidente che riproporre un bando con stesso importo e stesse procedure non avrebbe avuto senso. Quindi abbiamo aumentato la cifra, semplificato le procedure e creato le condizioni perché tutte le imprese che presentano domanda riescano ad accedere al finanziamento".

LE NUOVE REGOLE A DIMENSIONE EUROPEA - Il primo obbiettivo è riuscire a soddisfare la totalità delle richieste. Si è pertanto deciso di portare a 600mila euro il massimale del contributo, tetto che permetterà di soddisfare molte più domande. Sono state poi riviste le suddivisioni percentuali fra ricerca industriale e sviluppo sperimentale, rendendo così il bando più aderente alle regole europee.

DOMANDE AL VIA DAL 3 MAGGIO - Le procedure sono state decisamente semplificate eliminando il controllo del sistema sulla firma digitale, che nello scorso bando aveva causato una serie di blocchi, e ottimizzate. L'avviso, pubblicato ieri sul sito di Sardegna Ricerche, prevede che dal 3 maggio il sistema sarà aperto alle domande, le imprese potranno compilare i moduli online e caricarli, ottenendo a fine procedura un numero di protocollo. Mercoledì 17 maggio esordirà il "click day": le imprese dovranno solo collegarsi e inserire il numero di protocollo già ricevuto: tutto molto più veloce e senza il rischio di sovraffollamento. "Con queste nuove regole e con i 25 milioni messi a disposizione contiamo di poter finanziare oltre 100 imprese e quindi siamo fiduciosi di poter soddisfare tutte le domande", conclude Paci. "Voglio ricordare e ribadire ancora una volta che la Giunta sostiene fortemente e con ogni strumento le imprese e il loro processo di innovazione, basta pensare a finanziamenti per le stare up, fablab, agenda digitale o Contamination Lab. Le accompagniamo in tutto il loro percorso dalla nascita dell'idea alla sua realizzazione, perché le imprese possano essere protagoniste del rilancio dell'economia della Sardegna".