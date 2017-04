Decine di strade e 600mila euro per il restyling. Cantieri aperti a Sassari, dal centro alle periferie

Progetto definitivo, interventi in otto aree del capoluogo turritano. Tra messa in sicurezza e buche da riempire, i denari messi a correre dal Comune. L'elenco dei quartieri interessati.







SASSARI - A disposizione ci sono oltre 600mila euro che devono servire per intervenire in via straordinaria sulle vie di Li Punti, La Crucca, Bancali, San Giovanni e Campanedda. Lo prevede il progetto definitivo approvato nei giorni scorsi dalla Giunta comunale, guidata dal sindaco, Nicola Sanna. Il "progetto di manutenzione straordinaria per lavori di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, Servizio strade 3" fa parte dei sette progetti che l'amministrazione comunale ha inserito all'interno degli interventi finanziati con il mutuo da oltre 7 milioni di euro.

Quello approvato nei giorni scorsi è il sesto dei piani di intervento che vede il via e che, adesso, si appresta ad andare in gara. In una delle prossime sedute di giunta approda il settimo progetto, quello che prevede una serie di interventi nelle strade delle borgate di La Corte, Caniga e Ottava. L'intervento approvato di recente prevede opere di manutenzione straordinaria sia sulla viabilità carrabile sia sulla viabilità pedonale. L'intervento viene suddiviso in cinque macro zone. La prima area su Li Punti vede gli operai intervenire nelle vie Bruno, Arcidiacono, Li Punti, Busonera, Camboni, Crovetti, D'Acquisto, Ciancilla, Era, Concas, Cosseddu, Manca, Pasella, Pala di Carru e Onida. La seconda macro zona è quella di La Crucca, con interventi nella traversa La Crucca e nelle vie Auzzas, Baldinca e Monte Tignosu. A Bancali, la terza area di intervento, si interviene nella strada numero 18. Nella zona di San Giovanni, quarta zona, interventi in vicolo De Cupis e via De Martini. Infine a Campanedda, nelle vie Olmedo e Macomer. "Questi interventi – afferma l'assessore comunale alla Mobilità, Antonio Piu, – arrivano dopo una serie di sopralluoghi che abbiamo effettuato con i tecnici del settore. È stata realizzata una mappatura accurata sulle strade considerate ad alto flusso di traffico. L'obbiettivo è quello di rispondere alle esigenze riscontrate nei vari quartieri in cui si deve intervenire".