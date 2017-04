Spaccia coca sul lungomare di Sant'Antioco. 30enne di Calasetta in manette

SANT'ANTIOCO (CI) - Ha approfittato della notte per cercare di realizzare buoni affari vendendo polvere bianca, ma gli è andata male. Un 30enne di Calasetta, in "trasferta" nel lungomare di Sant'Antioco, è stato bloccato da una pattuglia dei carabinieri, insospettiti dalla presenza dell'uomo, nel cuore della notte, a un passo dal mare. Addosso, i militari gli hanno trovato una dose di cocaina, custodita all'interno di una bustina di cellophane. Altra droga è saltata fuori nel corso di un controllo alla sua automobile: altre dosi di coca erano infatti nascoste nel tappo del serbatoio del carburante.

In casa, l'uomo aveva altra droga, oltre a del mannitolo - sostanza utilizzata per tagliare lo stupefacente - e un bilancino di precisione. Il 30enne è finito in manette e processato per direttissima. La pena è stata sospesa.