Trattore, moto compressore e saldatrice, rubati, nascosti nell'officina. Iglesias, meccanico nei guai

Un giovane della città sulcitana denunciato per ricettazione. All'interno della sua officina i carabinieri ritrovano i mezzi rubati giorni prima a un agricoltore di Villamassargia. Il meccanico sarebbe in contatto con una banda di ladri che da mesi terrorizza le campagne sulcitane.







IGLESIAS - Un trattore, un motocompressore ed una saldatrice: valore, 55mila euro. Non certo bruscolini. Tutti oggetti rubati all'inizio di aprile dal terreno agricolo di un pensionato di Villamassargia. I carabinieri, dopo accurate indagini, sono riusciti ad individuare il meccanico ladro. La refurtiva era nascosta in una struttura di sua proprietà a Narcao. Il giovane, M.M., non ha saputo spiegare come mai fosse in possesso degli oggetti. Dal trattore, inoltre, era stata staccata la targa.

Il ladro ha provato a giustificarsi, spiegano di aver avuto in consegna il trattore per ripararlo, ma di non ricordarsi chi gliel'avesse portato. Una scusa che non ha retto, l'uomo è stato denunciato. I carabinieri sospettano che lui possa essere solo uno dei componenti della banda che, da mesi, fa razzia nelle case di campagna del Sulcis.