Corse sfrenate sulla Ss 131, doppiato limite di velocità. Strage di multe nell'Oristanese

GHILARZA (OR) - I carabinieri intensificano i controlli in occasione delle festività pasquali, e beccano decine di automobilisti ben oltre il limite di velocità consentito sulla Ss 131 e sulla 131 Dcn. Con l'ausilio di un autovelox manuale, i militari sono riusciti a "fotografare" tantissime effrazioni: in oltre sessanta casi il rilevamento ha superato i centosessanta chilometri orari, in un tratto di strada in cui la velocità massima consentita è di ottanta.

Nell’occasione sono stati distribuiti agli automobilisti oltre quattrocento etilometri monouso al fine di verificare il proprio livello di tasso alcolico, e di conseguenza la propria idoneità alla guida, dopo i pranzi e le cene delle festività pasquali. Sono stati anche distribuiti altrettanti depliant informativi, riguardanti il trasporto dei bambini in automobile (corretta applicazione di seggiolini e adattatori). Il materiale distribuito è stato realizzato dall’Ania, Fondazione per la sicurezza stradale, nell’ambito del progetto di riduzione del numero e della gravità degli incidenti stradali in Italia.