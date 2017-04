Coltello alla gola per rubare l'auto di un operaio. Rapina shock al Poetto

Minacciano con un coltello puntato alla gola un operaio per rubargli l'auto. E' successo lunedì notte al Poetto. In arresto due ragazzi.







CAGLIARI - Sono entrambi di Assemini e hanno rispettivamente 30 e 24 anni i due giovani (M.P e A.F) arrestati dai carabinieri per la rapina avvenuta alle tre di stanotte in viale Poetto davanti ai parcheggi della discoteca Il Lido. I due non avrebbero esitato a tirare fuori un coltello e puntarlo alla gola di un giovane operaio 23enne di Sant'Andrea Frius per rubargli l'auto. Con la minaccia sono riusciti a farsi consegnare le chiavi e fuggire con l'auto rubata. La loro corsa è durata poco, sono stati rintracciati ad Assemini e arrestati.