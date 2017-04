Cagliari, ecco il nuovo percorso della metro

CAGLIARI - Il nuovo tracciato della metropolitana che attraverserà i Comuni di Monserrato, Selargius, Quartucciu e Quartu Sant'Elena è stato definito oggi nel tavolo tecnico convocato dalla Regione con le amministrazioni cittadine.

"Si tratta di un passaggio operativo molto importante che ci ha impegnato per oltre sei mesi e che ha prodotto una buona sintesi tra le diverse, legittime esigenze di mobilità provenienti dal territorio - ha detto l'assessore dei Trasporti Massimo Deiana -. Ringrazio i sindaci dei Comuni coinvolti, il direttore generale dell'assessorato che ha coordinato il lavoro e gli uffici, per aver raggiunto questo importante risultato".

Lavoro condiviso. Il percorso condiviso con gli enti locali sarà tutto in doppio binario, fatte salve alcune tratte in binario singolo che comunque garantiranno efficacia ed efficienza del sistema. Si collegherà alla linea esistente con una diramazione poco prima dell'attuale fermata Caracalla/Portobotte, proseguirà in parallelo alla via Cesare Cabras a Monserrato e ulteriormente nel territorio di Selargius dove attraverserà via Riu Mortu. I binari avanzeranno quindi sempre nel Comune di Selargius sdoppiandosi in due rami, uno dei quali si dirigerà verso gli impianti sportivi e un altro si disporrà lungo la via Trieste per garantire la continuità veicolare.

Percorso articolato. Le due linee si riuniranno poi vicino al campo sportivo dove proseguiranno in viadotto attraversando il Comune di Quartucciu, costeggiando il centro commerciale, per poi riportarsi a raso nel territorio di Quartu Sant'Elena dove attraverseranno viale Marconi in corrispondenza con il semaforo di via Fermi. Superato il rio Is Cungiaus, si sdoppieranno nuovamente per proseguire a singolo binario in via della Musica e in viale Colombo e per ricongiungersi nuovamente all'altezza di via San Benedetto dove continueranno in doppio binario sino a oltre la via Fiume, in prossimità di via Norvegia.

Risorse. Contemporaneamente è stato aperto un tavolo tra la Regione e i Comuni di Selargius e Quartucciu e con la partecipazione di ARST e di CTM, per la definizione dell'offerta immediata di trasporto su gomma, anche in funzione di adduzione alla metropolitana. Seguirà ora l'elaborazione da parte dell'ARST della progettazione preliminare, per la quale sono disponibili 8 milioni di risorse, che consentirà di definire gli assetti viari, i costi, i tempi di realizzazione e la posizione delle fermate. L'Assessorato e la Città metropolitana dispongono di finanziamenti a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 e ne hanno richiesto ulteriori utili per la realizzazione dell'intera infrastruttura.