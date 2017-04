Ribaltone meteo, temperature giù di 10 gradi anche in Sardegna

"Sarà un vero e proprio colpo di coda dell'inverno quello che attende l'Italia nei prossimi giorni per via di una massa d'aria fredda che dilagherà da nord verso sud". A dirlo è il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera, che aggiunge: "L'aria fredda dopo aver attraversato gran parte dell'Europa centro settentrionale sta per riversarsi sul Mediterraneo determinando un ribaltone meteo".

L'apice di questa parentesi invernale sarà raggiunta tra mercoledì e giovedì. Le precipitazioni non saranno organizzate e si avranno perlopiù acquazzoni a carattere sparso sulle regioni adriatiche ed il Sud peninsulare. Altrove invece il tempo sarà più soleggiato, seppur con nuvole di passaggio.

Le temperature subiranno un deciso abbassamento ovunque, anche superiore agli 8/10°C rispetto ai valori del periodo precedente la Pasqua; di conseguenza si andrà ovunque sotto le medie del periodo. La sensazione di freddo sarà acutizzata dal rinforzo del vento di Bora, Grecale e Tramontana. Da venerdì temperature in graduale aumento.

"Queste situazioni in Primavera dovrebbero essere la normalità. L'anomalia vera e propria risulta invece il prolungato periodo sopra media termica che abbiamo sperimentato fino a questo momento" - concludono da 3bmeteo.