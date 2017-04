Viale Diaz, 17enne in moto investe due ragazze

Incidente stradale in serata nel viale Diaz. Un cagliaritano di 17 anni mentre percorreva la strada in sella a una moto Yamaha 125, a bordo anche un passeggero, in direzione Poetto ha investito due ragazze che stavano attraversando la strada all'altezza della pizzeria Tre Archi. Sul posto due ambulanze del 118: le quattro persone coinvolte sono state trasportate all'ospedale Brotzu ed al Marino con assegnato codice giallo. Sul posto la polizia municipale.