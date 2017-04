Università, venerdì a Cagliari 'opendays' a Ingegneria e Architettura

Venerdì 21 aprile giornata di orientamento alla facoltà di Ingegneria e Architettura dell'Università di Cagliari: in piazza d'Armi e in via Corte d'Appello a disposizione degli studenti delle scuole superiori laboratori, esposizioni, mostre e incontri con ricercatori e aziende.







"OpenDays 4 OpenMinds": è il titolo della giornata di orientamento della facoltà di Ingegneria e Architettura dell'Università di Cagliari, che si terrà venerdì 21 aprile dalle 9 alle 22 ed è rivolta agli studenti delle scuole superiori e delle lauree triennali della Facoltà, chiamati a conoscere i corsi di laurea triennale e magistrale. Studenti, genitori e insegnanti potranno partecipare agli eventi organizzati lungo tutta la giornata e prendere contatto con docenti e futuri colleghi di corso.

Trentadue laboratori/esposizioni da visitare, quattordici aziende da incontrare, sette corsi di laurea di base e nove corsi di laurea magistrale da conoscere, due spettacoli, sei band, sessanta studenti per aiutare gli iscritti alle superiori ad orientarsi, cinque associazioni studentesche, due sedi, una facoltà.

L'iniziativa si svolgerà nelle due sedi della facoltà, in piazza d'Armi e in via Corte d'Appello. Consiste in una visita alla Facoltà guidata da altri studenti: previsto l'accesso ai laboratori di ricerca, alla biblioteca e alla sala studio, e un incontro con i ricercatori che illustreranno le sfide delle discipline ingegneristiche e architettoniche. Sarà inoltre possibile confrontarsi con gli studenti più grandi che hanno svolto esperienze formative d'Ateneo come il programma Erasmus o il Contamination Lab, e con laureati, le cui opportunità di carriera saranno presentate da aziende e studi associati.

Durante tutta la giornata saranno disponibili punti ristoro e banchetti informativi sulla vita universitaria organizzati dalle diverse associazioni di studenti, per mostrare le attività culturali e sportive che completano e arricchiscono l'esperienza formativa universitaria.

Alle 17.30 nell'Aula magna di Piazza d'Armi il saluto del Rettore Maria Del Zompo e, alle 18, un concerto organizzato dagli studenti concluderà la giornata, e vedrà alternarsi sul palco band formate sia da studenti sia da docenti. Il programma completo.