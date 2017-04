In casa cocaina, una spada e 2500 euro in contanti. 62enne in arresto a Cagliari

CAGLIARI - L'arresto è scattato ieri in via delle Mimose nel quartiere di Medau su Cramu. Qui, nell'abitazione di un uomo di 62 anni (B.P) in passato già coinvolto in procedimenti giudiziari, i carabinieri della stazione di San Bartolomeo hanno trovato 30 dosi di cocaina, 2 bilancini di precisione, un silenziatore per pistola, una spada katana e 2500 euro in contanti questi ultimi ritenuti provento di attività illecite. Il materiale è stato sequestrato, l'uomo è agli arresti domiciliari.