Paura in via Is Mirrionis: ciclista investito da camion della spazzatura

CAGLIARI - Poteva avere conseguenza ben più gravi l'incidente stradale avvenuto questa pomeriggio all'incrocio tra via Is Mirrionis e via Monte Santo. Un camion della nettezza urbana, guidato da un 54enne di Monserrato, ha travolto un ciclista 57enne cagliaritano che stava percorrendo la pista ciclabile di via Is Mirrionis diretto verso la via Cadello. Il ciclista è rimasto incastrato sotto il camion salvo poi riuscire a trascinarsi fuori. Successivamente è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale Santissima Trinità. Il codice di intervento è poi stato modificato in giallo. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge e l'esatta ricostruzione della dinamica, ancora in fase di accertamento.