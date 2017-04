Beffa sulla Ss554 crollata: i lavori non finiscono. Sarà un'estate di code sulla strada per il mare

L'Anas non riuscirà a terminare i lavori di messa in sicurezza del tratto Ss554bis tra Cagliari e Villasimius crollato. L'ha comunicato la stessa società alla Regione. Che però non ci sta: "Inaccettabile".







CAGLIARI - È scontro sulla Statale 554bis: l'Anas comunica che non riuscirà a concludere i lavori entro il 30 giugno come era previsto ma l'assessore dei Lavori Pubblici Paolo Maninchedda insiste: quella data va assolutamente rispettata.

E' quanto emerso dalla riunione del tavolo di monitoraggio sui lavori che interessano la 554bis, interrotta per una frana già dalla scorsa estate. C'erano l'assessore regionale ai Lavori Pubblici Paolo Maninchedda, il capo compartimento Anas Bortolano, gli amministratori dei Comuni di Maracalagonis, Sinnai, Quartu Sant'Elena e Quartucciu e il consigliere regionale Cesare Moriconi. "L'Anas ha comunicato che, diversamente da quanto previsto il mese scorso, ritiene improbabile la conclusione dei lavori entro il 30 giugno, ma ha assicurato entro quella data l'apertura almeno di una carreggiata con doppio senso di marcia - spiega Maninchedda -. Non solo io ma anche i Comuni e il consigliere Moriconi abbiamo giudicato inaccettabile questa comunicazione e ribadito fermamente la richiesta di conclusione dei lavori entro la data prevista".

Se i lavori non dovessero concludersi entro l'inizio dell'estate, per sardi e turisti si prospetterebbe un'estate di lunghe code. La strada in questione infatti collega Cagliari alle località di villeggiatura e alle spiagge del sud Sardegna. E senza dubbio un cantiere aperto contribuirebbe a creare file nell'arteria stradale, affollata soprattutto nei weekend.

L'esponente della Giunta ha poi chiesto ai Comuni di notificargli tutti i disagi economici e le compromissioni dei livelli di sicurezza e di incolumità dei cittadini che stanno registrando nei loro territori a causa del protrarsi dei lavori. "Lo scontro con l'Anas sui tanti cantieri lumaca e sul portafoglio miliardario incagliato nei corridoi romani è ormai un'emergenza primaria. Tuttavia, la Regione non ha poteri reali contro le grandi aziende di Stato, se non quelli di segnalazione alle autorità competenti in materia di sicurezza pubblica delle gravi situazioni che si stanno verificando lungo le strade della Sardegna", conclude Maninchedda.