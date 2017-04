Sant'Elia, verso lo stadio provvisorio: ok della Regione

Un altro passo verso lo stadio Sant'Elia provvisorio dove il Cagliari giocherà in attesa del nuovo impianto pronto per il 2020.







CAGLIARI - Un ostacolo in meno e procedure più snelle per realizzare la casa temporanea in cui giocheranno i rossoblù a partire dalla prossima stagione. La Giunta regionale, riunita questo pomeriggio a villa Devoto ha infatti deciso di non sottoporre a ulteriore procedura di valutazione d'impatto ambientale (Via) il progetto relativo allo stadio provvisorio del Cagliari.

Il Sant'Elia "provvisorio" sarà prefabbricato e realizzato interamente in acciaio. Sorgerà nella zona adiacente ai dstinti dell'attuale Sant’Elia. Potrà ospitare 16.233 posti: sarà compostao da una tribuna principale al coperto, spalti a ridosso del terreno di gioco, 10 Sky box e panchine inserite all'interno della tribuna. Ci saranno bar, cinque punti vendita dedicati al merchandising ufficiale del Club.