Ubriaco alla guida, "parcheggia" al centro del cavalcavia per un riposino. Tratalias, 29enne nei guai

L'uomo, dopo aver esagerato col vino, pensa bene di addormentarsi, in automobile, dopo essersi fermato nel bel mezzo della Provinciale 77. I carabinieri lo notano, dopo l'alcoltest scatta la denuncia.







TRATALIAS (CA) - Prima il gomito alzato, poi il sedile reclinato all'indietro. Per dormire, in automobile, dopo essersi parcheggiato in mezzo ad un cavalcavia della Provinciale 77. Una storia assurda, con tratti di comicità e con un finale, fortunatamente, senza sangue. Poteva scapparci la tragedia, infatti, la notte tra il 15 e il 16 aprile scorso. Il guidatore, infatti - un 29enne di San Giovanni Suergiu - ha corso il rischio di venire centrato da altre automobili. Si è rivelato provvidenziale l'intervento dei carabinieri.

I militari hanno notato la vettura ferma, e spenta, al centro della strada, e sono intervenuti, svegliando l'autista. Sottoposto all'alcoltest, il risultato è stato netto: i valori di alcol nel sangue erano tre volte superiori al limite consentito per legge. Risultato: patente ritirata, automobile sequestrata e denuncia.