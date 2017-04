Anziana alla guida investe un 15enne in moto e scappa. Rintracciata, scatta la denuncia per omissione di soccorso

L'incidente a Cagliari, nel rione di Su Planu. Una 66enne su una Toyota fa inversione di marcia e centra un ragazzino in sella a uno scooter. Il giovane centauro cade e la donna fugge a tutto gas. La polizia Municipale riesce a rintracciarla, per lei si prospetta una denuncia per fuga e omissione di soccorso.