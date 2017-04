25 aprile di sole sulla Sardegna. Nuvole e pioggia (poca) in arrivo a fine mese

CAGLIARI - Al nord e centro Italia il tempo peggiora, in Sardegna avviene l'esatto contrario. Il ponte della Liberazione porta sole e temperature in rialzo su tutta l'Isola. Le massime, soprattutto, sono destinate a toccare punte di 22-23 gradi, contibuendo quindi a garantire un periodo di bel tempo. Salve le gite fuori porta o i tuffi in mare, almeno per il giorno segnato in rosso sul calendario. Ma, negli ultimi giorni del mese, la situazione meteorologica rischia di cambiare, soprattutto nell'ultimo giovedì di aprile.

Qualche nuvola, unita a sporadici acquazzoni: una situazione di maltempo tuttavia breve, poi gli ultimissimi giorni del mese ritorna prepotentemente il sole. Non calano, invece, le temperature, che restano sempre alte, comprese tra i 12 e i ventuno gradi.