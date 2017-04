Parcheggia, scende dall'auto e viene falciata sulle strisce. Cagliari, anziana 81enne perde la vita

CAGLIARI - Incidente mortale in via Is Guadazzonis, proprio davanti all'ospedale Binaghi. Una donna di 81 anni, Maria Pala, residente in città, dopo aver parcheggiato la propria automobile, è scesa ed è stata falciata, sulle strisce pedonali, da un 52enne cagliaritano, S.R., alla guida di una Jaguar.

L'anziana è stata immediatamente soccorsa da un'ambulanza, ma nonostante i vari interventi dei soccorritori è morta dopo pochi minuti. La polizia Municipale sta raccogliendo tutti gli elementi utili per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia della strada, l'ennesima nel giro di poco tempo che avviene nel capoluogo sardo.