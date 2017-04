Festa della Liberazione, corteo a Cagliari - FOTO/VIDEO

A Cagliari i festeggiamenti per il giorno della Liberazione. Per le vie del centro, partenza in via Alghero e arrivo in piazza del Carmine, il tradizionale corteo per celebrare il 25 aprile. A manifestare circa mille persone.







CAGLIARI - E' partito alle 9.30 e si è concluso intorno alle 12 il corteo per la celebrazione della festa di Liberazione organizzato dall'Anpi, l'associazione nazionale dei partigiani italiani. Circa mille persone hanno sfilato da via Alghero verso piazza del Carmine dove si è tenuto il consueto comizio finale. Prima però la tappa al parco delle Rimembranze dove è stata deposta una corona d'alloro al monumento ai Caduti.

In piazza tra gli altri il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, assieme ad alcuni assessori e il presidente della Regione Francesco Pigliaru. Dal palco di piazza del Carmine invece hanno preso la parola alcuni studenti delle scuole superiori e studenti universitari che nei loro interventi hanno ricordato l'importanza ancora attuale dell'antifascismo.

"L'antifascismo - ha scritto su facebook Pigliaru - resta un valore fondante della Repubblica italiana, da rilanciare e difendere ancor più oggi, mentre in Europa riemergono pericolose derive estremiste e xenofobe. Noi non dimentichiamo i tantissimi partigiani sardi che hanno dato il loro contributo alla Liberazione, donne e uomini che hanno lottato per il loro Paese e che devono essere modello per i nostri ragazzi, ancora oggi. È nostro dovere coltivare la Memoria, raccontare quello che i nostri padri raccontarono a noi e i nostri nonni hanno vissuto, trasferire ai nostri figli l'amore per la libertà, che non è scontata, né acquisita, che va difesa ogni giorno e rivendicata per tutti i Popoli, anche per chi cerca in Europa una vita migliore. Dobbiamo aprirci all'esterno, dobbiamo combattere la tendenza a chiuderci negli egoismi nazionali. Egoismi che hanno generato le tragedie della storia, anche quelle del Novecento".

Nel pomeriggio, in piazza Gramsci, si terranno letture e recite ispirate alla Liberazione. In serata, al teatro La Vetreria di Pirri spettacoli a tema della compagnia "Il Crogiuolo". Alle 15:30 invece un altro corteo, con punto di ritrovo in viale Buoncammino, organizzato dal Coordinamento antifascista Casteddu.