Tragedia in Liguria, 21enne cagliaritano muore dopo la caduta da una scogliera

Tragedia in Liguria: un ragazzo di 21 anni cagliaritano muore dopo essere caduto da una scogliera in località Monterosso al Mare.







CAGLIARI - Una vacanza finita nel peggiore dei modi, in tragedia. Un ragazzo cagliaritano di 21 anni, Leonardo Merci, è morto ieri notte dopo essere caduto da una scogliera che si trova su un sentiero tra Monterosso al Mare e Vernazza in provincia della Spezia, in Liguria. Il giovane sarebbe morto, dopo un volo di circa cento metri, nel tentativo di recuperare la sacca di una tenda.

Sul posto, intorno alle 21.30 sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino della Liguria. Questo il resoconto delle operazioni, che purtroppo non hanno portato a un esito positivo: "Una ragazza - si legge in una nota - non riusciva più a comunicare con il compagno che aveva scavalcato una ringhiera di protezione per recuperare una sacca con la tenda. Appena arrivati sul luogo la situazione è subito risultata grave. Il ragazzo, di 21 anni e residente a Cagliari, ha perso la vita precipitando sulla scogliera nel tentativo di raggiungere la sacca scivolata via".

Dalla base aerea della guardia costiera di Sarzana si è alzato in volo un elicottero per la ricerca del disperso. A supporto delle operazioni di ricerca anche le unità navali della stessa guardia costiera, dei vigili del fuoco e della guardia di finanza. Proprio l’imbarcazione della guardia di finanza ha individuato la linea di caduta del ragazzo. Successivamente oltre quindici tecnici del csoccorso alpino sono stati impegnati nel difficile recupero del corpo del ragazzo con una calata di 160 metri. L'intervento si è concluso questa mattina dopo dodici ore.