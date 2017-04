Aerotaxi, i viaggi di lusso beffano il fisco: a Cagliari evasione da un milione di euro

CAGLIARI - I finanzieri della guardia di finanza hanno scoperto una consistente evasione fiscale per importi superiori ad un milione di euro nei confronti di più di 300 società estere operanti nel settore degli aerotaxi.

Il settore degli aerotaxi è disciplinato da una normativa del 2011 che prevede il versamento di un’imposta erariale commisurata, per ciascun passeggero trasportato, alla distanza chilometrica del viaggio. I controlli dei finanzieri in servizio presso lo scalo Elmas hanno preso in considerazione tutti i voli passeggeri effettuati tramite aerotaxi negli ultimi 3 anni, provenienti da ogni parte del mondo e che si sono concentrati principalmente nei mesi estivi e durante le festività.

Sono state monitorate, dal 2014 ad oggi, 357 compagnie di volo straniere. Di queste ben l’85% (corrispondenti a 305) ha sistematicamente evaso il tributo dovuto, per un ammontare complessivo di circa 1.150.000 euro, somma relativa ai 1. 455 voli ispezionati che hanno visto il trasporto di oltre 6.000 passeggeri.

Questa particolare tipologia di trasporto passeggeri rappresenta un comparto commerciale in forte crescita soprattutto nelle località, come la Sardegna, ad alta vocazione turistica. L’offerta presentata, caratterizzata da comodita’, esclusivita’ ed ottimizzazione dei tempi, costituisce un business di lusso, verso il quale la finanza rivolge un'attenzione particolare.