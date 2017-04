Cagliari, paura in volo: aereo perde potenza, scatta piano d'emergenza

Emergenza questa mattina per un aereo ultraleggero, con a bordo due persone, durante il decollo dall'aeroporto di Elmas. Una perdita di potenza del motore ha fatto scattare le misure di sicurezza.







CAGLIARI - L'emergenza è scattata alle 9. 30 di questa mattina quando la sala operativa della capitaneria di porto ha ricevuto una comunicazione dalla torre di controllo dell’aeroporto di Elmas in merito ad un problema a bordo di un velivolo ultraleggero, decollato da Cagliari con 2 persone a bordo e diretto ad Alicante (spagna), che stava facendo rientro nello scalo cittadino a causa di una perdita di potenza al motore.

Subito è scattato il piano di emergenza per il soccorso in mare dove si sono preparate le imbarcazioni di vigili del fuoco, con i sommozzatori, e della guardia costiera. Fortunatamente mezz'ora più tardi tutto è tornato alla normalità: l'aereo è riuscito ad atterrare in sicurezza nell’aeroporto di Elmas.