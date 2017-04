Ss 131, camion in fiamme a Siniscola: traffico bloccato

Traffico bloccato sulla strada statale 131 a causa di un mezzo pesante in fiamme, in direzione Olbia, nel territorio di Siniscola.







L'Anas comunica che sulla strada statale 131 ‘Diramazione Centrale Nuorese’ il traffico è temporaneamente bloccato al km 100,700, in direzione Olbia, a causa di un mezzo pesante in fiamme, nel territorio comunale di Siniscola, in provincia di Sassari. Sul posto sono presenti Vigili del Fuoco e le squadre Anas per consentire la rimozione del mezzo e ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.