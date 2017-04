Sant'Efisio, il 1° maggio modifiche ai percorsi degli autobus Ctm

Lunedì 1 maggio 2016 dalle 9.00 alle 14.30 circa, per la festa di Sant’Efisio, sono chiuse al traffico via Roma, Largo Carlo Felice, via Sassari, via Mameli e Piazza Matteotti.







Le linee degli autobus Ctm 1 – 5/11 – 7 – 8A – 9 – 10 – 30R – M – PQ – PF modificano il percorso:

LINEA 1

Direzione Flavio Gioia

Gli autobus da via Pola percorrono Corso V. Emanuele, viale Merello, piazza d’Armi, viale San Vincenzo, viale Regina Elena, piazza Costituzione, viale Regina Margherita, via XX Settembre da dove riprendono il percorso ordinario.

Direzione Ospedale Brotzu

Gli autobus da via XX Settembre proseguono per viale Regina Margherita, viale Regina Elena, viale San Vincenzo, piazza d’Armi, viale Merello, via de Magistris, viale Trento e percorso ordinario.

LINEA 5/11

Direzione Calamosca

Gli autobus da viale Trieste proseguono in via Pola, Corso V. Emanuele, viale Merello. Giunti in piazza d’Armi svoltano in viale San Vincenzo, viale Regina Elena, piazza Costituzione, viale Regina Margherita, viale Diaz e percorso ordinario.

Direzione Cinquini

Gli autobus da viale Bonaria proseguono in viale Regina Margherita, viale Regina Elena, viale San Vincenzo, via Is Mirrionis e percorso ordinario.

LINEA 7 (Servizio limitato)

Gli autobus da via Sulis proseguono in viale Regina Elena, via Badas, piazza Arsenale, Porta Cristina, viale Buoncammino, via Anfiteatro, via Ospedale, via San Giorgio, inversione di marcia, via Ospedale, via Porcell, via Fiume, viale Buoncammino, Porta Cristina, piazza Indipendenza, inversione di marcia, via Badas, viale Regina Elena, piazza Costituzione, viale Regina Elena, via San Giovanni, via San Rocco, piazza San Rocco dove effettuano il capolinea.

LINEA 8/A

Gli autobus da via Is Maglias proseguono in viale Merello, via De Magistris, via Sauro, viale Trieste, via Pola, Corso Vittorio Emanuele, viale Merello, via Is Maglias da dove riprendono il percorso ordinario in direzione Monserrato. E’ sospeso il collegamento verso Giorgino.

LINEA 9

Gli autobus giunti da Decimomannu, raggiunto viale Trieste, effettuono l’inversione di marcia prima di imboccare la via Roma (ex Sva) dove effettuano il capolinea e riprendono il percorso ordinario in direzione Decimomannu.

LINEA 10

Gli autobus in direzione Sant'Ignazio limitano il percorso alla fermata Buoncammino - ang. via Belvedere (capolinea linea 20). Gli autobus in direzione Ospedale Binaghi partono dalla fermata Buoncammino - ang. via Belvedere e proseguono in via Is Mirrionis, viale San Vincenzo, viale Regina Elena da dove riprendono il percorso ordinario. Il capolinea si effettua solo alla fermata Binaghi.

LINEA 30/R - direzione Matteotti

Gli autobus da viale Bonaria, invertono la marcia, svoltano in via Sonnino, viale Diaz, via Stazione Vecchia, viale Bonaria, viale Cimitero (capolinea)

LINEA M

Direzione Cagliari - corsa limitata fino a viale Bonaria

Gli autobus da via Sonnino/via XX Settembre, proseguono in viale Bonaria (Capolinea: Ex Cariplo).

Direzione Monserrato

Gli autobus da viale Bonaria percorrono via XX Settembre da dove riprendono il percorso ordinario.

LINEE PF – PQ

Direzione Cagliari

Corsa limitata fino a viale Diaz (Capolinea: Fronte Banco di Sardegna).

Direzione Poetto

Gli autobus da viale Diaz svoltano in via Stazione Vecchia, viale Bonaria, via Sonnino, viale Diaz per riprendere il percorso ordinario in direzione Poetto.



FERMATE: A richiesta si effettueranno tutte le fermate presenti lungo la variazione del percorso. Si ricorda che gli autobus viaggeranno con l’orario festivo (della domenica)