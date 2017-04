Caos in carcere a Nuoro, detenuto aggredisce guardia con una testata. Il sindacato: "Situazione drammatica"

Casa reclusione di Nuoro, detenuto sferra una violenta testata al volto di un agente, trasportato in Ospedale tramite il 118.La Uil: "La situazione in Sardegna è drammatica".







Episodio di violenza ai danni della polizia penitenziaria. E' accaduto nella Casa reclusione di Nuoro dove un detenuto ha sferrato un violenta testata a un agente che è stato poi trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale cittadino tramite il 118.

"Purtroppo il piano del Dipartimento sembra ormai chiaro - dichiara il segretario generale della Uil Sardegna Michele Cireddu - ovvero inviare in Sardegna i detenuti particolarmente riottosi e problematici, l'aggressore infatti è noto per avere piu' volte aggredito il personale in altre sedi.

Gli Istituti sardi sono sprovvisti degli strumenti e mezzi che possono contrastare le aggressioni, sono inoltre gravissime le carenze organiche e strutturali che determinano un pericolo costante per la sicurezza dei lavoratori".