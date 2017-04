Piazza d'Armi, il Comune accelera. "Prima la messa in sicurezza poi la rotatoria" - VIDEO

Entro l'anno la prosecuzione dei lavori nel quartiere di via Peschiera già in parte terminati. E' la speranza del vicesindaco di Cagliari, Luisa Anna Marras, espressa durante la festa organizzata dal comitato Interquartieri.







CAGLIARI - Piazza d'Armi verso la messa in sicurezza. Ultimata la prima parte dei lavori nel quartiere interessato dai crolli del 2008, il Comune è già al lavoro per finire l'opera. Da avviare e concludere ci sono diversi interventi: la messa in sicurezza di Piazza D'armi, via Castelfidardo, via Montenotte. Inoltre rimane, per completare il risanamento delle strade 'a rischio sinkhole', il tratto di via Goito e della via Pastrengo.

A fare il punto oggi, durante i festeggiamenti organizzati dal neonato comitato Interquartieri per la conclusione della prima parte dei lavori, è stata la vicesindaca di Cagliari Luisa Anna Marras: "Due lotti dei lavori - ha detto - dovrebbero partire nel giro di qualche mese e mi auguro entro l'anno, per il terzo lotto ci vorrà un po' più di tempo. Dalla Regione abbiamo avuto l'autorizzazione per far partire il riempimento della cavità di piazza d'Armi, dopo la messa in sicurezza potremo finalmente realizzare la rotatoria".