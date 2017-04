Coppia di pusher giovanissimi nel sacco. Arresti a Cagliari e Pirri

Un 17enne, ubriaco alla guida di uno scooter, ha un incidente in piazza d'Armi. Soccorso, in una borsa aveva cocaina e soldi. In via Santa Maria Chiara in manette un 21enne, "esperto" nello spaccio all'interno di circoli.







CAGLIARI - Due arresti per droga, in due distinte operazioni, nel capoluogo sardo. In manette un 17enne e un 21enne. Il primo, dopo aver avuto un incidente in piazza d'Armi - ubriaco alla guida di un motorino, ha sbattuto contro un'automobile parcheggiata ed è finito per terra - è stato soccorso da un'ambulanza, ma ha cercato di allontanarsi. All'arrivo dei poliziotti, il giovane è fuggito in sella allo scooter per ben due volte, cercando di far perdere le proprie tracce nel rione popolare di Is Mirrionis. Raggiunto, nella borsa aveva 240 euro in contanti e, nascosti dentro un tubo metallico, vari involucri con dentro cocaina. Arrestato, è finito nel carcere minorile di Quartucciu.

In via Santa Maria Chiara, invece, scacco a un pusher abituato a vendere droga in circoli privati. In uno, in particolare, gli agenti hanno notato un incessante via vai di giovani. Insospettiti, hanno rintracciato M.A. Addosso aveva 12 involucri in cellophane con dentro coaina. Sopra il bancone, invece, 60 euro, frutto di spaccio e, nascosto in una mensola, un bilancino di precisione con tracce di polvere bianca. Per lui sono scattate le manette.