Cronaca

domenica, 30 aprile 2017

Tappa cagliaritana per il veliero Sea Cloud. Tantissimi vacanzieri in giro per la città

L'imbarcazione presente per tutta la giornata del 30 aprile nel porto del capoluogo sardo. Una nave da crociera esclusiva, con i turisti che possono ammirare gli ultimi preparativi per il giorno clou di Sant'Efisio.