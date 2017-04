Razzia di magliette e profumi al centro commerciale. Sassari, 3 stranieri denunciati

SASSARI - Sono entrati nel centro commerciale interno all'Auchan di Predda Niedda e, dopo aver provato alcune magliette nei camerini, hanno cercato di raggiungere l'uscita nascondendo gli abiti avvolgendoli attorno alle braccia. Non solo t-shirt, ma anche profumi: il piano di tre marocchini - uno dei quali minore - è pero andato in fumo grazie alle telecamere di sorveglianza, disseminate per tutta la struttura.

Il personale della sicurezza interna è intervenuto subito, riuscendo a bloccarli. Dopo pochi minuti è arrivata una volante della polizia. Per tutti e tre è scattata la denuncia, con l'accusa di furto aggravato. Sono tutti e tre già liberi.